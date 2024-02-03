Металургу заборонили грати у Запоріжжі

Команда розглядає три міста для проведення матчів

Металурги не матимуть змоги проводити домашні матчі першолігової першості України на Славутич-арені.

Про це повідомляє Sport.ua.

Клубне керівництво зараз розглядає варіанти з тим, щоб приймати суперників в Дніпрі, Кременчуку, або в Горішніх Плавнях. Але наразі поки що важко сказати, чи місцеві клуби згодяться ділити свої стадіони з запоріжцями.

Наразі футболісти Металурга в лютому виїжджатимуть до Полтави для участі в турнірі на призи обласної асоціації футболу.

В першому турі підопічні Володимира Mикитина взяли гору над юніорським складом Ворскли (1:0), а 6 лютого зіграють з ФСК Маріуполь.

Поки що в розташуванні Металурга з невідомих причин так і не з'явились Олександр Ніколишин та Денис Галата.

Після осінньої частини сезону запоріжці лідирують в групі Вибування Першої ліги, набравши 25 очок.