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Ді Марія анонсував завершення кар'єри у збірній Аргентини

Ді Марія залишить збірну Аргентини після Кубка Америки-2024
Сьогодні 22:10 129 0
Ді Марія анонсував завершення кар'єри у збірній Аргентини
Фото - Getty Images
#Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія покине національну команду після Кубка Америки-2024.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Копа Америка буде останнім турніром, коли я вдягну аргентинську футболку, з усім болем у душі й відчуваючи комок у горлі. Я прощаюся з найпрекраснішим, що трапилося зі мною в кар'єрі, одягаю футболку, потію і відчуваю вся гордість.

Дякую вболівальникам, дякую сім'ї, дякую друзям та товаришам по команді, ми продовжуємо творити історію і це залишиться на вічність. Вперед, Аргентино, чорт забирай!" - написав Ді Марія.

Анхель дебютував за "альбіселесте" у вересні 2008 року. За цей час він забив 29 голів та віддав 29 результативних передач у 134 матчах. У складі Аргентини він вигравав чемпіонат світу (2022), Кубок Америки (2021), Фіналіссіму (2022) та золото Олімпіади (2008).

Копа Америка відбудеться у червні-липні наступного року в Еквадорі.

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