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Галатасарай дотиснув Спарту, Рома та Феєнорд розписали мирову: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:54 141 0
Галатасарай дотиснув Спарту, Рома та Феєнорд розписали мирову: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи 
1/8 фіналу, перший матч
15 лютого

Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді

Феєнорд - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Пайшан, 1:1 - 67 Лукаку

Шахтар - Марсель 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64' Обамеянґ, 1:1 - 68' Матвієнко, 1:2 - Ндіає 90', 2:2 - Егіналду 90+3'

Янг Бойз - Спортінг 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 31 Аменда, 0:2 - 41 Дьокереш, 1:2 - 42 Угрінич, 1:3 - 48 Інасіу

Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:

  • 22:00. Бенфіка - Тулуза
  • 22:00. Брага - Карабах
  • 22:00. Ланс - Фрайбург
  • 22:00. Мілан - Ренн 

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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