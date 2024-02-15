Галатасарай дотиснув Спарту, Рома та Феєнорд розписали мирову: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи

1/8 фіналу, перший матч

15 лютого

Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді

Феєнорд - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Пайшан, 1:1 - 67 Лукаку

Шахтар - Марсель 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64' Обамеянґ, 1:1 - 68' Матвієнко, 1:2 - Ндіає 90', 2:2 - Егіналду 90+3'

Янг Бойз - Спортінг 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 31 Аменда, 0:2 - 41 Дьокереш, 1:2 - 42 Угрінич, 1:3 - 48 Інасіу

Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:

22:00. Бенфіка - Тулуза

22:00. Брага - Карабах

22:00. Ланс - Фрайбург

22:00. Мілан - Ренн

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.