Валенсія зацікавлена у трансфері Яремчука

Роман Яремчук може залишитися у Валенсії

Валенсія хоче зберегти українського нападника Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Брюгге.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У клубі задоволені прогресом 28-річного форварда. Відзначає, що сам українець щасливий в команді й також хоче залишитися у складі "кажанів".

"Він надзвичайно щасливий у місті, його дружина та син також. Він відчуває себе більш інтегрованим у команду, ніж будь-коли, і якщо тільки буде можливість продовжувати працювати в клубі, він піде на це. Але права на Романа належать Брюгге, який придбав його за 17 мільйонів євро, і я розумію, що вони захочуть повернути частину своїх інвестицій", – розповів агент Яремчука.

У поточному сезоні нападник зіграв у 20 матчах за "кажанів", в яких він забив три голи. Останній матч клубу Яремчук пропустив через хворобу.

Валенсія наступний матч зіграє у суботу, 17 лютого, проти Севільї.

Раніше повідомлялося, що Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон.