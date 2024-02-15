Головне
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:01 6851
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Сьогодні 20:32 120
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Сьогодні 20:00 645
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Сьогодні 18:53 222
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
Сьогодні 17:39 310
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
Сьогодні 17:34 212
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 402
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 624
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 15:44 2874
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
Сьогодні 14:19 200
Прямі трансляції

Валенсія зацікавлена у трансфері Яремчука

Роман Яремчук може залишитися у Валенсії
Сьогодні 20:45 70 0
Валенсія зацікавлена у трансфері Яремчука
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Валенсія хоче зберегти українського нападника Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Брюгге.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У клубі задоволені прогресом 28-річного форварда. Відзначає, що сам українець щасливий в команді й також хоче залишитися у складі "кажанів".

"Він надзвичайно щасливий у місті, його дружина та син також. Він відчуває себе більш інтегрованим у команду, ніж будь-коли, і якщо тільки буде можливість продовжувати працювати в клубі, він піде на це. Але права на Романа належать Брюгге, який придбав його за 17 мільйонів євро, і я розумію, що вони захочуть повернути частину своїх інвестицій", – розповів агент Яремчука.

У поточному сезоні нападник зіграв у 20 матчах за "кажанів", в яких він забив три голи. Останній матч клубу Яремчук пропустив через хворобу.

Валенсія наступний матч зіграє у суботу, 17 лютого, проти Севільї.

Раніше повідомлялося, що Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17565
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН 6851
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 6048 1
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 5245
Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи 5037
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46932
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89174
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29172 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 55814 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10815
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155178
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19652 2