Дикий: Поки що йдеться про паралельну трансляцію матчів Динамо, Дніпра-1 та Зорі на UPL TV

Матчі Дніпра-1, Динамо та Зорі можуть транслюватися паралельно на UPL TV.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Я б не сказав, що позиція Динамо, Дніпра-1 і Зорі – "ні і все". Зрушення є. Поки що йдеться про паралельний показ матчів цих клубів – на каналах їх трансляторів, і на UPL TV", – сказав Дикий.