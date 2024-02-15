Дикий: Поки що йдеться про паралельну трансляцію матчів Динамо, Дніпра-1 та Зорі на UPL TV

Джерело - Tribuna.com.
Матчі Дніпра-1, Динамо та Зорі можуть транслюватися паралельно на UPL TV.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Я б не сказав, що позиція Динамо, Дніпра-1 і Зорі – "ні і все". Зрушення є. Поки що йдеться про паралельний показ матчів цих клубів – на каналах їх трансляторів, і на UPL TV", – сказав Дикий.
На брифінгу керівництва української Прем'єр-ліги з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.
Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.
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