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Дикий: Поки що йдеться про паралельну трансляцію матчів Динамо, Дніпра-1 та Зорі на UPL TV

Виконавчий директор УПЛ розповів про трансляцію ігор Динамо, Дніпра-1 та Зорі на UPL TV
Сьогодні 19:20 110 0
Дикий: Поки що йдеться про паралельну трансляцію матчів Динамо, Дніпра-1 та Зорі на UPL TV
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Tribuna.com.

Матчі Дніпра-1, Динамо та Зорі можуть транслюватися паралельно на UPL TV.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Я б не сказав, що позиція Динамо, Дніпра-1 і Зорі – "ні і все". Зрушення є. Поки що йдеться про паралельний показ матчів цих клубів – на каналах їх трансляторів, і на UPL TV", – сказав Дикий.

На брифінгу керівництва української Прем'єр-ліги з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

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