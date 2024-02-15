Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16

Джерело - Український футбол.
Єдиний телепул української Прем'єр-ліги де-факто вже створено.
Про це заявив директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення медіагрупи 1+1 media Андрій Мальчевський.
"Це не буде окремий футбольний пакет, за який потрібно буде додатково платити. UPL TV буде транслюватись у базовому пакеті, щоб мати максимальне охоплення. Динамо, Дніпро-1 та Зоря також знаходяться у максимально доступному, базовому пакеті, інші клуби УПЛ також там будуть. Тому де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16. Можна сказати, що вже створено єдиний телепул", - сказав Мальчевський.
Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.
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