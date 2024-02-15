Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16

Єдиний телепул української Прем'єр-ліги де-факто вже створено.

Про це заявив директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення медіагрупи 1+1 media Андрій Мальчевський.

"Це не буде окремий футбольний пакет, за який потрібно буде додатково платити. UPL TV буде транслюватись у базовому пакеті, щоб мати максимальне охоплення. Динамо, Дніпро-1 та Зоря також знаходяться у максимально доступному, базовому пакеті, інші клуби УПЛ також там будуть. Тому де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16. Можна сказати, що вже створено єдиний телепул", - сказав Мальчевський.