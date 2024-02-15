Головне
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:25 3613
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Сьогодні 18:53 92
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
Сьогодні 17:39 234
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
Сьогодні 17:34 171
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:57 614
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 355
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 574
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 15:44 2839
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
Сьогодні 14:19 184
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції
Сьогодні 13:15 5681 1
Прямі трансляції

Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16

Директор 1+1 media розповів про створення єдиного телепулу УПЛ
Сьогодні 17:34 171 0
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Український футбол.

Єдиний телепул української Прем'єр-ліги де-факто вже створено.

Про це заявив директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення медіагрупи 1+1 media Андрій Мальчевський.

"Це не буде окремий футбольний пакет, за який потрібно буде додатково платити. UPL TV буде транслюватись у базовому пакеті, щоб мати максимальне охоплення. Динамо, Дніпро-1 та Зоря також знаходяться у максимально доступному, базовому пакеті, інші клуби УПЛ також там будуть. Тому де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16. Можна сказати, що вже створено єдиний телепул", - сказав Мальчевський.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи 10242 2
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 5681 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17551
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 3613
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 5198
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46859
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35246
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19024 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164351
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36911
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14520
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49033