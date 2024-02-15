Комерційний директор УПЛ: Не хотіли б брати жодної копійки у клубів

Максим Радченко розповів про цілі проєкту UPL TV

Керівництво української Прем'єр-ліги ставить за мету зробити проєкт UPL TV самоокупним.

Про це розповів комерційний директор УПЛ Максим Радченко.

"Розуміємо, помилки будуть, ми не ідеальні. Але будемо старатися всіх чути. Наступний сезон – це для нас важлива точка. Дуже вдячний компанії Vbet за підтримку нас, європейським лігам за підтримку. Бо це тестовий старт, в принципі він можливий завдяки нашим партнерам та додатковій монетизації.

Вихід на самоокупність вміщає три основні складові – спонсорська, дистрибуційна формату pay TV та всі кошти, які можемо залучити додатково до цих. Ми не хотіли б брати жодної копійки у клубів. Хочемо навпаки приносити їм гроші. Сподіваємося, до кінця фінансового року прийдемо зі звітністю, що ми заробили та готові щось розділяти", – сказав Радченко.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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