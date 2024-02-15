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Дикий: Сподіваюся, найближчим часом будемо розглядати всі 16 клубів в UPL TV

Виконавчий директор УПЛ розповів про майбутнє УПЛ ТВ
Сьогодні 15:50 123 0
Дикий: Сподіваюся, найближчим часом будемо розглядати всі 16 клубів в UPL TV
#УПЛ ТВ, #Євген Дикий

Джерело - Tribuna.com.

13 клубів української Прем'єр-ліги залишаються у структурі майбутнього телепулу.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"На сьогодні в нас є впевненість, що 13 клубів залишаються. Продовжуємо працювати, щоб у нас було 16 клубів, усі мають рівні права та обов’язки. Сподіваюся, найближчим часом будемо розглядати всі 16 клубів.

Є договірні відносини. Ну, будь-який договір, відверто, може бути розірваний. Але на сьогодні є договірні обов’язки з клубами. Є запевнення, що вони з нами на цьому шляху", – сказав Дикий.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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