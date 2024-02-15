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Новачок Шахтаря Гомес приєднався до команди в Німеччині

Марлон відвідає матч Шахтаря з Марселем
Сьогодні 16:53 81 0
Новачок Шахтаря Гомес приєднався до команди в Німеччині
#Шахтар, #Марлон Гомес

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марлон Гомес прибув у розташування Шахтаря в німецькому Гамбурзі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Зимовий новачок донеччан відвідає перший матч у раунді плей-оф Ліги Європи з Марселем, який відбудеться сьогодні, 15 лютого. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, Марлон отримав пошкодження розташуванні олімпійської збірної Бразилії.

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