Новачок Шахтаря Гомес приєднався до команди в Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марлон Гомес прибув у розташування Шахтаря в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Зимовий новачок донеччан відвідає перший матч у раунді плей-оф Ліги Європи з Марселем, який відбудеться сьогодні, 15 лютого. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
🇧🇷 Марлон Гомес приєднався до «Шахтаря» у Німеччині.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024
Новачок «оранжево-чорних» вже сьогодні відвідає матч з «Марселем».
🧡 #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZFmvlYH5iA
Нагадаємо, Марлон отримав пошкодження розташуванні олімпійської збірної Бразилії.
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