Новачок Шахтаря Гомес приєднався до команди в Німеччині

Марлон відвідає матч Шахтаря з Марселем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марлон Гомес прибув у розташування Шахтаря в німецькому Гамбурзі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Зимовий новачок донеччан відвідає перший матч у раунді плей-оф Ліги Європи з Марселем, який відбудеться сьогодні, 15 лютого. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

🇧🇷 Марлон Гомес приєднався до «Шахтаря» у Німеччині.



Новачок «оранжево-чорних» вже сьогодні відвідає матч з «Марселем».



🧡 #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZFmvlYH5iA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

Нагадаємо, Марлон отримав пошкодження розташуванні олімпійської збірної Бразилії.

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