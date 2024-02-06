Євген Банада став гравцем Вереса

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Євген Банада перейшов у Верес.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Контракт розраховний на 1 рік.

Банада - вихованець нікопольського Колоса, УФК (Дніпро) та донецького Олімпіка. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), "Олександрія", Металіст (Харків), Кривбас (Кривий Ріг), ЛНЗ (Черкаси).

Старт нинішнього сезону він пропустив через ушкодження. Згодом у складі черкаського клубу в УПЛ провів на полі 9 хвилин, вийшовши на заміну у матчі з Зорею.

Раніше Верес орендував двох футболістів Полісся.