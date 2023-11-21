Суд відкрив провадження про банкрутство рівненського Вереса

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства Рівненський народний клуб Верес.

Про це повідомляє сайт Верховного суду України.

Президентом клубу є Іван Надєїн. Верес виступає в УПЛ. Команда наразі займає 15-те місце в чемпіонаті України - 8 очок у 13 матчах.

Як повідомляє Liga.net на початку листопада 2023 року до Господарського суду Рівненської області звернулося ТОВ Будівельна фірма Базиспромбуд з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вереса.

Базиспромбуд - генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Зараз на вулиці Захисників Маріуполя у Вереса є два тренувальні поля, але клуб також говорив про плани побудувати триповерхову мультифункціональну базу для основної та юнацької команд, як у мадридського Реала (але в меншому масштабі).

Президент Вереса Іван Надєїн розповідав, що на першому поверсі бази будуть роздягальні, спа-зона, тренажерний зал, спортивний зал, їдальня, кухня. Другий поверх буде житловим, а на третьому будуть івент-хол, клубний офіс тераси для перегляду матчів на полях клубної бази. Також розглядається можливість будівництва третього поля з натуральним газоном і підігрівом.

Нагадаємо Верес переграв Колос у контрольному матчі.