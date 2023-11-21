Головне
Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:39 983
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Сьогодні 15:55 222
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Сьогодні 09:38 2834 2
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 08:56 1655
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Сьогодні 03:15 2189
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 02:12 1220
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:50 915
Україна - Італія 0:0. Як це було
Вчора 23:38 42509 7
Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії - ЗМІ
Вчора 22:53 1073
Павелку продовжили запобіжний захід
Вчора 22:25 490 1
Прямі трансляції

Суд відкрив провадження про банкрутство рівненського Вереса

Сьогодні 16:55 199 0
Суд відкрив провадження про банкрутство рівненського Вереса
#Верес

Джерело - Tribuna.com.

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства Рівненський народний клуб Верес.

Про це повідомляє сайт Верховного суду України.

Президентом клубу є Іван Надєїн. Верес виступає в УПЛ. Команда наразі займає 15-те місце в чемпіонаті України - 8 очок у 13 матчах.

Як повідомляє Liga.net на початку листопада 2023 року до Господарського суду Рівненської області звернулося ТОВ Будівельна фірма Базиспромбуд з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вереса.

Базиспромбуд - генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Зараз на вулиці Захисників Маріуполя у Вереса є два тренувальні поля, але клуб також говорив про плани побудувати триповерхову мультифункціональну базу для основної та юнацької команд, як у мадридського Реала (але в меншому масштабі).

Президент Вереса Іван Надєїн розповідав, що на першому поверсі бази будуть роздягальні, спа-зона, тренажерний зал, спортивний зал, їдальня, кухня. Другий поверх буде житловим, а на третьому будуть івент-хол, клубний офіс тераси для перегляду матчів на полях клубної бази. Також розглядається можливість будівництва третього поля з натуральним газоном і підігрівом.

Нагадаємо Верес переграв Колос у контрольному матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті 2189
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія 2834 2
Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією 1881
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 1655
Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 4832
Україна - Італія 0:0. Як це було Україна - Італія 0:0. Як це було 42509 7
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25046
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36851
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115847 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85068
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43389 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330110 9