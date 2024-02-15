Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі

УПЛ буде транслюватися у Європі та за океаном

Джерело - Футбол Конкурент.

Матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

Про це стало відомо на брифінгу керівництва УПЛ з журналістами.

Геоблокування у терористичних країнах - одна з умов реалізації продукту закордоном.

Наразі вже заключені контракти з платформами, які транслюватимуть матчі УПЛ у Європі та за океаном.

Також, Прем'єр-ліга планує вийти на самоокупність, не залучаючи кошти клубів.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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