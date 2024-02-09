Тренер Сандерленда: Русин – різносторонній гравець, а не просто «дев’ятка»

Український нападник Сандерленда Назарій Русин є універсальним гравцем, який здатен зіграти на кількох позиціях в атаці.

Про це розповів головний тренер клубу Майкл Біл.

"На мою думку, він підходить для гри в атакувальній трійці. Він більше різносторонній гравець, а не просто "дев’ятка". Було б несправедливо з мого боку казати, що Наз - просто "дев’ятка", тому що йому подобається широко атакувати, він любить йти в дриблінг. У нього справді хороша енергія.

Безумовно, ви побачити Русина в наступних трьох матчах", - сказав Біл.