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Тренер Сандерленда: Русин – різносторонній гравець, а не просто «дев’ятка»

Майкл Біл прокоментував гру Назарія Русина
Сьогодні 20:57 246 0
Тренер Сандерленда: Русин – різносторонній гравець, а не просто «дев’ятка»
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - tribuna.com.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин є універсальним гравцем, який здатен зіграти на кількох позиціях в атаці.

Про це розповів головний тренер клубу Майкл Біл.

"На мою думку, він підходить для гри в атакувальній трійці. Він більше різносторонній гравець, а не просто "дев’ятка". Було б несправедливо з мого боку казати, що Наз - просто "дев’ятка", тому що йому подобається широко атакувати, він любить йти в дриблінг. У нього справді хороша енергія.

Безумовно, ви побачити Русина в наступних трьох матчах", - сказав Біл.

Наразі в активі Назарія Русина два голи за першу команду Сандерленда.

Раніше гол Русина приніс Сандерленду нічию з Мідлсбро в 30 турі Чемпіоншипа.

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