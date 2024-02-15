Визначились претенденти на нагороду Гравець тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА назвала чотирьох номінантів

Чотири футболісти претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На нагороду претендують Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Браїм Діас (Реал), Маттео Гендузі (Лаціо) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Де Брейне у матчі проти Копенгагена забив гол та віддав результативну передачу, Діас відзначився єдиним голом у матчі з Лейпцигом, на рахункку Мбаппе гол у ворота Реал Сосьєдада, а Гендузі допоміг Лаціо обіграв Баварію.

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Нагадаємо, Копенгаген поступився Манчестер Сіті, Андрій Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг, ПСЖ упевнено переграв Реал Сосьєдад, а Лаціо дотиснув Баварію.