УЄФА назвала найкращого гравця матчу Лейпциг - Реал

Автор єдиного голу визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу

Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).

Нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА отримав автор єдиного голу - Браїм Діас. Для іспанського півзахисника цей гол став 10-м за Реал у 49 матчах у складі мадридців, також в його активі 6 результативних передач.

Відзначимо, що за версією статистичного порталу Sofascore найкращим гравцем матчу став український воротар мадридців Андрій Лунін.

Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.