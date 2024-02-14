УЄФА назвала найкращого гравця матчу Лейпциг - Реал

Джерело - uefa.com.
Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).
Нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА отримав автор єдиного голу - Браїм Діас. Для іспанського півзахисника цей гол став 10-м за Реал у 49 матчах у складі мадридців, також в його активі 6 результативних передач.
Відзначимо, що за версією статистичного порталу Sofascore найкращим гравцем матчу став український воротар мадридців Андрій Лунін.
🤳 ¡Golazo, MVP y 'selfie' para vosotros, #Madridistas!@Brahim | #UCL pic.twitter.com/TtLtKzKwCL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2024
Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.