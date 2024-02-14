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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Лейпциг - Реал

Автор єдиного голу визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу
Сьогодні 08:45 252 0
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Лейпциг - Реал
#Реал Мадрид, #УЄФА, #Браїм Діас

Джерело - uefa.com.

Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).

Нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА отримав автор єдиного голу - Браїм Діас.  Для іспанського півзахисника цей гол став 10-м за Реал у 49 матчах у складі мадридців, також в його активі 6 результативних передач.

Відзначимо, що за версією статистичного порталу Sofascore найкращим гравцем матчу став український воротар мадридців Андрій Лунін.

 Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

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