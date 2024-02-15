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Металіст 1925 підписав досвідченого захисника

Металіст 1925 підсилився оборонцем
Сьогодні 10:45 60 0
Металіст 1925 підписав досвідченого захисника
#Імереков, #Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 оголосив про підписання на правах вільного агента контракту з Максимом Імерековим.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

33-річний захисник підписав контракт на два роки – до 30 грудня 2025 року. У Металісті 1925 буде виступати під 32-м номером.

Першу частину сезону Імереков провів у Греції, де виступав за Атромітос, за який відіграв 10 матчів без результативних дій.

За свою кар'єру Імереков пограв за молодіжну команду Шахтаря, запорізький Металург, Олександрію, білоруську Білшину та Торпедо БелАЗ, кіпрський Ерміс, чернігівську Десну та луганську Зорю.

Напередодні три гравці Металіста 1925 покинули команду.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Металіст 1925 очолив Віктор Скрипник, контракт якого розрахований на три роки. Наразі харківський клуб посідає 12 місце у чемпіонаті України із 15 очками в активі.

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