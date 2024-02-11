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Три гравці Металіста 1925 покинули команду

Металіст 1925 попрощався відразу з трьома гравцями
Сьогодні 21:19 164 0
Три гравці Металіста 1925 покинули команду
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Три півзахисники Металіста 1925 Абдулла Абдуллаєв, Ігор Ногейра та Леонардо Казаес покинули команду.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Абдулаєв приєднався до Металіста 1925 у лютому 2023-го року і провів з того часу 11 матчів.

19-річний Ногейра перейшов до харківського клубу у вересні 2022-го. Бразилець провів 8 матчів за основну команду та 26 ігор за юнацьку.

Казаес став гравцем Металіста 1925 у жовтні 2022 року і відіграв всього 1 матч за основну команду та 22 за юнацьку.

Нагадаємо, Металіст 1925 розгромив дубль Брентфорда.

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