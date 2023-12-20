Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925

Віктор Скрипник очолив Металіст 1925

Новим головним тренером Металіста 1925 став Віктор Скрипник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 3 роки. До тренерського штабу Скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах.

Також продовжать працювати вже в штабі Скрипника Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишиться працювати у структурі клубу.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.