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Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925

Віктор Скрипник очолив Металіст 1925
Сьогодні 16:10 197 0
Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - metalist1925.com.

Новим головним тренером Металіста 1925 став Віктор Скрипник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 3 роки. До тренерського штабу Скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах. 

Також продовжать працювати вже в штабі Скрипника Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишиться працювати у структурі клубу.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.

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