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Гаттузо визначився із заявкою Марселя на матч із Шахтарем

Марсель оголосив заявку на матч з Шахтарем
Вчора 23:36 182 0
Гаттузо визначився із заявкою Марселя на матч із Шахтарем
Фото: Getty Images
#Ліга Європи, #Марсель, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і марсельський Олімпік зустрінуться в раунді плей-оф Ліги Європи.

Головний тренер французької команди Дженнаро Гаттузо визначився із заявкою на матч.

Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нгапандуанбю

Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен

Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді

Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья

Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу і відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

Раніше Гаттузо прокоментував форму Марселя напередодні матчу з Шахтарем.

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