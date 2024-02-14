Гаттузо - про матч з Шахтарем: Так, у нас криза, але ми не мертві, а живі

У Марселя спостерігається криза напередодні матчу першого матчу раунду плей-оф Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

Про це розповів головний тренер французької команди Дженнаро Гаттузо.

"Звичайно, ми знаємо, що граємо проти дуже сильної і технічної команди, яка проходить через важкі часи та випробування. Це ще й дуже молодий колектив. Так, у нас криза, але ми не мертві, а живі.

Добре пам'ятаю наші зустрічі проти Шахтаря в Лізі чемпіонів. Особливо яскраві спогади в мене про наш матч в Донецьку, коли було -17 градусів морозу. Тоді було навіть холодно дихати, а не те що грати. Тоді у футболі домінували іспанські команди, але Шахтар вже тоді показував свою індивідуальність, бажання грати з м’ячем та домінувати на полі", - сказав Гаттузо.