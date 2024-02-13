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Шахтар оголосив заявку на перший матч плей-оф Ліги Європи з Марселем

На номінально домашній поєдинок у Гамбург вирушили 28 гравців
Сьогодні 22:36 211 0
Шахтар оголосив заявку на перший матч плей-оф Ліги Європи з Марселем
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Делегація Шахтаря прибула до Гамбурга, де 15 лютого гірники перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти французького Марселя.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

На майбутній поєдинок головний тренер команди Маріно Пушич взяв 28 футболістів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Заявка Шахтаря:

  • Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко
  • Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов
  • Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

Раніше визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.

Нагадаємо, що перший матч раунду плей-оф Ліги Європи між Шахтарем і Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні. Стартовий свисток у зустрічі прозвучить о 19:45 за київським часом.

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