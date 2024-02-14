Півзахисник Легії Харатін перейшов у ДАК

Опорний півзахисник Легії Ігор Харатін продовжить кар'єру в ДАК 1904.
Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону з можливістю підписати однорічний контракт улітку.
За ДАК 29-річний українець гратиме під 20-м номером.
Варто зазначити, що в січні Легія ухвалила рішення про переведення Харатіна в другу команду.
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Раніше український центральний захисник Тарас Качараба перейшов у ДАК.
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