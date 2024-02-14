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Півзахисник Легії Харатін перейшов у ДАК

Орендна угода розрахована до кінця сезону
Сьогодні 18:33 160 0
Півзахисник Легії Харатін перейшов у ДАК

Опорний півзахисник Легії Ігор Харатін продовжить кар'єру в ДАК 1904.

Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону з можливістю підписати однорічний контракт улітку.

За ДАК 29-річний українець гратиме під 20-м номером.

Варто зазначити, що в січні Легія ухвалила рішення про переведення Харатіна в другу команду.

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Допис, поширений DAC 1904 Official ⚽️ (@fcdac1904)

Раніше український центральний захисник Тарас Качараба перейшов у ДАК.

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