Легія перевела Харатіна в дубль

У клубі не розраховують на українця

Легія ухвалила рішення про переведення українського півзахисника Ігоря Харатіна в другу команду.

Про це повідомляє Sport.tvp.pl.

Нагадаємо, що влітку польський клуб не заявив Харатіна на сезон. В осінній частині сезону Ігор зіграв 8 матчів у дублі. Тепер він буде повноцінно переведений у Легію-2, яка виступає в першій групі четвертого за силою дивізіону Польщі.

Таким чином залишок контракту, який закінчується через півроку, Харатін проведе в дублі Легії. Але якщо в українця з’являться пропозиції, то у клубі не будуть перешкоджати його відходу.

Нагадаємо, поляки придбали Харатіна влітку 2021 року у Ференцвароша за 900 тисяч євро.