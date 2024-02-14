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Зоря розписала мирову з Динамо Батумі у контрольному матчі

Зоря готується до другої частини сезону у Туреччині
Сьогодні 17:16 219 0
Зоря розписала мирову з Динамо Батумі у контрольному матчі
#Динамо Батумі, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла внічию з Динамо Батумі у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Товариський матч

14 лютого

Зоря (Луганськ, Україна) - Динамо (Батумі, Грузія) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5, 1:1 - 55 Джордан 55, 1:2 - 68, 2:2 - 90+2 Волошин 

Нереалізований пенальті: Герреро 45 (сейв голкіпера)

Зоря: 1. Сапутін, 55. Джордан, 44. Батагов, 3. Боль, 47. Вантух (17. Горбач, 58), 74. Башич, 15. Дришлюк, 5. Яцик (10. Слесар, 61), 22. Жуніньо, 19. Бугай (16. Волошин, 61), 39. Герреро (29. Ндур, 61).

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого,  Зоря обіграла вірменський Пюнік.

Раніше Зоря підписала нігерійського захисника.

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