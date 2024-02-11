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Зоря - Пюнік 4:0: огляд матчу

Сьогодні 13:40 182 0
Зоря - Пюнік 4:0: огляд матчу
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря обіграла вірменський Пюнік на зборах у Туреччині.

Контрольний матч
10 лютого

Зоря (Луганськ, Україна) - Пюнік (Єреван, Вірменія) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Бугай, 2:0 - 69 Волошин, 3:0 - 77 Бенедюк, 4:0 - 81 Горбач

Зоря: 30. Турбаєвський, 3. Боль (44. Батагов, 61), 55. Джордан, 47. Вантух, 2. Бутко (6. Гулько, 78), 74. Башич (15. Дришлюк, 61), 9. Мишньов (25. Ндур, 76), 5. Яцик (16. Волошин, 61), 10. Слесар (17. Горбач, 61), 19. Бугай (11. Жуніньо, 46), 39. Герреро (31. Бенедюк, 70).

Раніше Зоря підписала нігерійського захисника.

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