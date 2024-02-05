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Зоря підписала нігерійського захисника

Зоря підсилилась захисником
Сьогодні 18:52 159 0
Зоря підписала нігерійського захисника
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря оголосила про підписання нігерійського захисника Плато Юнайтед Крістофера Нваезе.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Деталі трансферу та особистого контракту 21-річного футболіста не розголошуються.

У цьому сезоні чемпіонату Нігерії Крістофер Нваезе провів 12 матчів, відзначившись 2 забитими м'ячами. Він переважно виступає на позиції центрального захисника, але за потреби може зіграти на правому фланзі оборони або в опорній зоні.

Свого часу викликався в збірні Нігерії U-20 (5 матчів, 1 гол) та U-23 (2 матчі).

Раніше повідомлялося, що Зоря підпише хорватського опорника Башича.

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