Зоря підписала нігерійського захисника

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря оголосила про підписання нігерійського захисника Плато Юнайтед Крістофера Нваезе.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Деталі трансферу та особистого контракту 21-річного футболіста не розголошуються.
У цьому сезоні чемпіонату Нігерії Крістофер Нваезе провів 12 матчів, відзначившись 2 забитими м'ячами. Він переважно виступає на позиції центрального захисника, але за потреби може зіграти на правому фланзі оборони або в опорній зоні.
Свого часу викликався в збірні Нігерії U-20 (5 матчів, 1 гол) та U-23 (2 матчі).
Раніше повідомлялося, що Зоря підпише хорватського опорника Башича.