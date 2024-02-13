Карпати підписали Тлумака

Півзахисник повернувся у львівській клуб

Джерело - ФК Карпати.

Львівські Карпати підсилилися 21-річним півзахисником Юрієм Тлумаком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до завершення наступного сезону.

Донедавна Юрій виступав за луганську Зорю, однак клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю. Тлумак підписав повноцінний контракт із Карпатами. Влітку минулого року Юрій вже грав за левів - тоді львів’яни орендували футболіста у Зорі. У сезоні 2022/23 Тлумак провів за Карпати дев’ять поєдинків, у яких відзначився одним забитим м’ячем.

Окрім Карпат та Зорі, футболіст виступав за одеський Чорноморець та київське Динамо.