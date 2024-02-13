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Буковина підписала Гончарука з Шахтаря

Хавбек підписав контракт на півтора року
Сьогодні 21:56 166 0
Буковина підписала Гончарука з Шахтаря
#Буковина

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Данило Гончарук перейшов до чернівецької Буковину. 

Про це повідомляє пресслужба клубу Першої ліги.

21-річний хавбек підписав контракт на півтора року з опцією продовження ще на сезон.

Гончарук виступав за юнацькі склади гірників, провів 6 матчів та забив 2 голи в Юнацькій лізі УЄФА. Починаючи з квітня 2022 року Данило грав на правах оренди за іспанські клуби Льєїда та Полі Ехідо.

Влітку Данило перейшов до Кривбасу на правах оренди. Хавбек зіграв в УПЛ лише один поєдинок проти Металіста 1925, вийшовши на заміну наприкінці зустрічі.

Раніше Буковина орендувала захисника Олександрії Гарькавенка.

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