Хавбек підписав контракт на півтора року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Данило Гончарук перейшов до чернівецької Буковину.

Про це повідомляє пресслужба клубу Першої ліги.

21-річний хавбек підписав контракт на півтора року з опцією продовження ще на сезон.

Гончарук виступав за юнацькі склади гірників, провів 6 матчів та забив 2 голи в Юнацькій лізі УЄФА. Починаючи з квітня 2022 року Данило грав на правах оренди за іспанські клуби Льєїда та Полі Ехідо.

Влітку Данило перейшов до Кривбасу на правах оренди. Хавбек зіграв в УПЛ лише один поєдинок проти Металіста 1925, вийшовши на заміну наприкінці зустрічі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СФК Буковина Чернівці (@fc.bukovyna)

Раніше Буковина орендувала захисника Олександрії Гарькавенка.