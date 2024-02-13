Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Реала визначився зі стартовим складом команди на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лейпцигом.

Лейпциг - Реал - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Раніше повідомлялося, що в основі мадридського клубу вийде український воротар Андрій Лунін. Водночас Кепа Аррісабалага вп'яте поспіль залишиться у запасі.

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.

На пресконференції напередодні гри наставник вершкових Карло Анчелотті розповів про вибір воротаря на перший матч плей-оф ЛЧ.