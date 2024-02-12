Віцепрезидент Ворскли пропонував штрафи для коментаторів на УПЛ ТВ

Вацко розповів про пропозицію Олега Лисака щодо УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак пропонував створити штрафні санкції для коментаторів, які працюватимуть на УПЛ ТВ.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Представник полтавського клубу вимагав, щоб в угодах з коментаторами були прописані штрафні санкції за упередженість.

Раніше визначилися журналісти, яких клуби внесли у список майбутніх працівників УПЛ ТВ.

Нещодавно Кривбас приєднався до телепулу на УПЛ ТБ. Тепер в телепулі 13 з 16 клубів чемпіонату України. Не приєдналися лише Динамо, Дніпро-1 та Зоря, які обіцяли зробити це з наступного сезону.

Нагадаємо, УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!