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Віцепрезидент Ворскли пропонував штрафи для коментаторів на УПЛ ТВ

Вацко розповів про пропозицію Олега Лисака щодо УПЛ ТВ
Сьогодні 20:38 232 0
Віцепрезидент Ворскли пропонував штрафи для коментаторів на УПЛ ТВ
#Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак пропонував створити штрафні санкції для коментаторів, які працюватимуть на УПЛ ТВ.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Представник полтавського клубу вимагав, щоб в угодах з коментаторами були прописані штрафні санкції за упередженість.

Раніше визначилися журналісти, яких клуби внесли у список майбутніх працівників УПЛ ТВ.

Нещодавно Кривбас приєднався до телепулу на УПЛ ТБ. Тепер в телепулі 13 з 16 клубів чемпіонату України. Не приєдналися лише Динамо, Дніпро-1 та Зоря, які обіцяли зробити це з наступного сезону.

Нагадаємо, УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру.

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