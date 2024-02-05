УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру

Джерело - upl.ua.
УПЛ опублікувала розклад поєдинків 18 туру, який буде першим у 2024 році.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Стартує тур 23 лютого матчем ЛНЗ - Кривбас. Ігри не будуть грати 24 лютого - на річницю початку повномасштабної російської агресії.
Розклад 18 туру УПЛ:
23 лютого (п'ятниця)
ЛНЗ - Кривбас - 15:30
25 лютого (неділя)
Дніпро-1 - Минай - 13:00
Верес - Колос - 13:00
Металіст 1925 - Динамо - 15:30
Рух - Полісся - 18:00
26 лютого (понеділок)
Зоря - Ворскла - 13:00
Оболонь - Чорноморець - 15:30
Олександрія - Шахтар - 18:00
Нагадаємо, стадіони у Минаї та Ужгороді допущені до УПЛ, хоча відсутнє освітлення.
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