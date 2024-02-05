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УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру

Відкриє другу частину чемпіонату гра між ЛНЗ і Кривбасом.
Сьогодні 19:07 236 0
УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

УПЛ опублікувала розклад поєдинків 18 туру, який буде першим у 2024 році. 

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Стартує тур 23 лютого матчем ЛНЗ - Кривбас.  Ігри не будуть грати 24 лютого  - на річницю початку повномасштабної російської агресії.

Розклад 18 туру УПЛ:

23 лютого (п'ятниця)

ЛНЗ - Кривбас - 15:30

25 лютого (неділя)

Дніпро-1 - Минай - 13:00

Верес - Колос - 13:00

Металіст 1925 - Динамо - 15:30

Рух - Полісся - 18:00

26 лютого (понеділок)

Зоря - Ворскла - 13:00

Оболонь - Чорноморець - 15:30

Олександрія - Шахтар - 18:00

Нагадаємо, стадіони у Минаї та Ужгороді допущені до УПЛ, хоча відсутнє освітлення.

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