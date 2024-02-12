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Волочай, Співаковський, Бебех, - Вацко розповів, хто працюватиме на УПЛ ТВ

Вацко назвав список журналістів, який подали клуби для УПЛ ТВ
Сьогодні 17:27 112 0
Волочай, Співаковський, Бебех, - Вацко розповів, хто працюватиме на УПЛ ТВ
#Роман Бебех, #Михайло Співаковський, #УПЛ ТВ, #Віталій Волочай, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі журналісти, які працюватимуть на УПЛ ТВ – каналі, де транслюватимуться матчі чемпіонату України.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

За його словами, це Віталій Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михайло Співаковський, Андрій Столярчук та Максим Гіленко.

"Наскільки я розумію, вже є затверджений список людей, які будуть працювати коментаторами та ведучими студійних програм. Можливо, когось додадуть. Я чув, що обговорювали прізвище того ж Олександра Михайлюка, наприклад, але основний список, поданий клубами, саме такий", - сказав Вацко.

Нещодавно Кривбас приєднався до телепулу на УПЛ ТБ. Тепер в телепулі 13 з 16 клубів чемпіонату України. Не приєдналися лише Динамо, Дніпро-1 та Зоря, які обіцяли зробити це з наступного сезону.

Нагадаємо, УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру.

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