Ярмоленко повернувся до Динамо

Джерело - ФК Динамо.

До київського Динамо повернувся колишній капітан Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій в дитинстві навчався в академії Десни, а в Динамо перейшов у 2007-му, у віці 17 років. З 2008-го виступав у першій команді. За Динамо Андрій загалом відіграв 340 матчів, у яких забив 137 голів. Зокрема, в межах УПЛ на його рахунку 99 результативних ударів у 227 матчах. Він тричі ставав чемпіоном України та двічі вигравав національний Кубок. У сезоні-2016/17 ставав найкращим бомбардиром.

У 2017-му за 25 мільйонів євро був проданий до дортмундської Боруссії. Провівши лише один сезон у Німеччині, Ярмоленко перейшов у Вест Гем за 20 мільйонів євро. В Лондоні Андрій багато часу пропускав через травми, але загалом взяв участь у 86 поєдинках, у яких забив 13 голів.

Минулий сезон Ярмоленко відіграв за Аль-Айн з ОАЕ, який тренував Сергій Ребров (33 матчі, 12 голів).

Ярмоленко залишається капітаном збірної України. Він відіграв 114 матчів за синьо-жовтих та забив 45 голів.

Раніше Булеца заявив, що Ярмоленко дуже допоможе Динамо.