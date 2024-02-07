Ярмоленко заявив про бажання зіграти на Олімпіаді

Андрій Ярмоленко прокоментував участь збірної України на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко хотів би зіграти за збірну України на Олімпіаді в Парижі, але виступати повинні там ті, хто досяг цього історичного результату.

Про це розповів сам футболіст в інтрев'ю YouTube-каналу ВДИНАМО.

"Цікаве питання. Звичайно, мені хочеться. Не буду брехати. Але з іншого боку, я розумію, що на Олімпіаді повинні грати хлопці, які здобули цю можливість для нашої країни. Є головний тренер, який вирішує, кого брати, який має бути склад. Звичайно, мені було б цікаво, але по справедливості повинні грати ті хлопці, які заслужили на вихід на Олімпіаду", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Команда має можливість заявити трьох гравців, чий вік перевищує 23 роки.