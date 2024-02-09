Динамо - Шкендія 1:1: огляд матчу

Огляд матчу Динамо - Шкендія

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграло внічию зі Шкендією у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Товариський матч

09 лютого

Динамо - Шкендія (Північна Македонія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Шала, 1:1 - 60 Ванат

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 46), 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 61), 4. Попов (25. Дячук, 61), 32. Михавко (34. Сирота, 61), 20. Караваєв (90. Гусєв, 50; 92. Рамадані, 69), 6. Бражко (18. Андрієвський, 61), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 46), 29. Буяльський (37. Царенко, 61), 22. Кабаєв (30. Діало, 61), 91. Волошин (77. Беніто, 61), 11. Ванат (21. Супряга, 61).

Раніше Динамо забило п’ять голів Лієпаї.