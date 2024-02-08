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Динамо забило п’ять голів Лієпаї у контрольному матчі

Динамо забило пять голів Лієпаї у контрольному матчі
Сьогодні 19:05 533 0
Динамо забило п’ять голів Лієпаї у контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Лієпаю у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 5:2.

Товариський матч

08 лютого

Динамо (Київ) – Лієпая (Латвія) 5:2

Голи: 1:0 - 8 Царенко, 1:1 - 18 Каірмані, 2:1 - 22 Дячук, 3:1 - 34 Супряга, 3:2 - 44 Сілагадзе, 4:2 - 48 Караваєв, 5:2 - 66 Ванат

Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Біловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малиш, 63), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Бражко, 63), Караваєв (Кабаєв, 63), Беніто (Волошин, 63), Царенко (Буяльський, 46), Супряга (Ванат, 63).

Лієпая: Рассул Ба, Фалл, Каірмані, Сілагадзе, Куця, Шейк Діуф, Лассана Файє, Улдрікіс, Пацація, Чернозуб, Лазарєвс.

Раніше нападник Динамо зацікавив Наполі.

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