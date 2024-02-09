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Динамо зіграло внічию зі Шкендією у контрольному матчі

Матч завершився внічию
Сьогодні 18:09 209 0
Динамо зіграло внічию зі Шкендією у контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграло внічию зі Шкендією у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Товариський матч

09 лютого 

Динамо - Шкендія (Північна Македонія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Шала, 1:1 - 60 Ванат

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 46), 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 61), 4. Попов (25. Дячук, 61), 32. Михавко (34. Сирота, 61), 20. Караваєв (90. Гусєв, 50; 92. Рамадані, 69), 6. Бражко (18. Андрієвський, 61), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 46), 29. Буяльський (37. Царенко, 61), 22. Кабаєв (30. Діало, 61), 91. Волошин (77. Беніто, 61), 11. Ванат (21. Супряга, 61).

Раніше Динамо забило п’ять голів Лієпаї.

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