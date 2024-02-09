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Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй

Починаємо і завершуємо з албанцями
Сьогодні 14:15 377 0
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА

Джерело - УАФ.

Визначився повний розклад ігор національної збірної України в Лізі націй УЄФА-2024/2025.

Календар опублікувала Українська асоціація футболу.

Наша команда виступатиме у Групі B1 разом з Албанією, Чехією та Грузією. "Синьо-жовті" перший матч проведуть 7 вересня вдома (ймовірно, номінально) проти албанців, а завершать груповий етап теж проти балканської збірної на виїзді 19 листопада.

Розклад

  • 7 вересня. Україна - Албанія
  • 10 вересня. Чехія - Україна
  • 10 жовтня. Україна - Грузія
  • 14 жовтня. Україна - Чехія
  • 16 листопада. Грузія - Україна
  • 19 листопада. Албанія - Україна

Жеребкування турніру відбулось напередодні в Парижі, результати якого прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Нагадаємо, 21 березня українці зіграють півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

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