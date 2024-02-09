Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй

Джерело - УАФ.
Визначився повний розклад ігор національної збірної України в Лізі націй УЄФА-2024/2025.
Календар опублікувала Українська асоціація футболу.
Наша команда виступатиме у Групі B1 разом з Албанією, Чехією та Грузією. "Синьо-жовті" перший матч проведуть 7 вересня вдома (ймовірно, номінально) проти албанців, а завершать груповий етап теж проти балканської збірної на виїзді 19 листопада.
Розклад
- 7 вересня. Україна - Албанія
- 10 вересня. Чехія - Україна
- 10 жовтня. Україна - Грузія
- 14 жовтня. Україна - Чехія
- 16 листопада. Грузія - Україна
- 19 листопада. Албанія - Україна
Жеребкування турніру відбулось напередодні в Парижі, результати якого прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Нагадаємо, 21 березня українці зіграють півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!