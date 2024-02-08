Ребров оцінив жеребкування Ліги націй

Збірну України очікує важка боротьба у групі В1 Ліги націй.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше — Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Так, зараз ми сконцентровані на підготовці до плей-оф. Але я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки.

Чи буде стояти завдання повернення до Ліги А? Так", — сказав Ребров.