Головне
Визначились суперники збірної України у Лізі націй
Сьогодні 19:40 751
Середа та Болюх стали бронзовими призерами чемпіонату світу
Сьогодні 19:59 299
Шахтар сплатив понад 600 мільйонів гривень податків у 2023
Сьогодні 15:12 332
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні
Сьогодні 12:56 8184 3
Лунін має намір залишитися в Реалі
Сьогодні 11:27 595
Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро
Сьогодні 10:20 644
Катар здолав Іран та вийшов у фінал Кубка Азії
Сьогодні 08:33 614
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 08:30 2951
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Сьогодні 08:00 2313
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:49 23992
Прямі трансляції

Ребров оцінив жеребкування Ліги націй

Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/2025
Сьогодні 21:37 474 0
Ребров оцінив жеребкування Ліги націй
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірну України очікує важка боротьба у групі В1 Ліги націй.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше — Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Так, зараз ми сконцентровані на підготовці до плей-оф. Але я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки.

Чи буде стояти завдання повернення до Ліги А? Так", — сказав Ребров.

Нагадаємо, суперниками українців будуть національні команди Чехії, Албанії та Грузії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 33645
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ "Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ 2313
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 23992
Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком 1106
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 2951
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні 8184 3
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101192
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47618
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22586 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63305 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358748 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 91030 1