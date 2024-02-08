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Результати жеребкування Ліги націй 2024/25.

Сьогодні 20:13 207 0
Результати жеребкування Ліги націй 2024/25.

Джерело - Чемпіон.

У Парижі відбулося жеребкування групового турніру Ліги націй 2024/25.

Результати жеребкування: 

Ліга А

Група А1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.

Група А2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.

Група А3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина.

Група А4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.

Ліга В

Група В1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія.

Група В2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.

Група В3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.

Група В4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.

Ліга С

Група С1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.

Група С2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар.

Група С3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, білорусь.

Група С4: Вірменія, Фарерські о-ви, Північна Македонія, Латвія.

Ліга D

Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Група D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D. 

Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті — у Лізі В, зіграють у плей-оф за підвищення/пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі — у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D. 

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