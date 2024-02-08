Результати жеребкування Ліги націй 2024/25.

Джерело - Чемпіон.
У Парижі відбулося жеребкування групового турніру Ліги націй 2024/25.
Результати жеребкування:
Ліга А
Група А1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.
Група А2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.
Група А3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина.
Група А4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.
Ліга В
Група В1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія.
Група В2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.
Група В3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.
Група В4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.
Ліга С
Група С1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.
Група С2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар.
Група С3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, білорусь.
Група С4: Вірменія, Фарерські о-ви, Північна Македонія, Латвія.
Ліга D
Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Група D2: Молдова, Мальта, Андорра.
Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.
Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D.
Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті — у Лізі В, зіграють у плей-оф за підвищення/пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі — у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D.