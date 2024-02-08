Головне
Визначились суперники збірної України у Лізі націй
Сьогодні 19:40 751
Середа та Болюх стали бронзовими призерами чемпіонату світу
Сьогодні 19:59 299
Шахтар сплатив понад 600 мільйонів гривень податків у 2023
Сьогодні 15:12 332
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні
Сьогодні 12:56 8186 3
Лунін має намір залишитися в Реалі
Сьогодні 11:27 595
Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро
Сьогодні 10:20 644
Катар здолав Іран та вийшов у фінал Кубка Азії
Сьогодні 08:33 614
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 08:30 2951
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Сьогодні 08:00 2313
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:49 23992
Прямі трансляції

Динамо – Лієпая 5:2: огляд матчу

Огляд матчу Динамо – Лієпая
Сьогодні 22:52 208 0
Динамо – Лієпая 5:2: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Лієпаю у контрольному матчі.

Товариський матч

08 лютого

Динамо (Київ) – Лієпая (Латвія) 5:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 8 Царенко, 1:1 - 18 Каірмані, 2:1 - 22 Дячук, 3:1 - 34 Супряга, 3:2 - 44 Сілагадзе, 4:2 - 48 Караваєв, 5:2 - 66 Ванат

Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Біловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малиш, 63), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Бражко, 63), Караваєв (Кабаєв, 63), Беніто (Волошин, 63), Царенко (Буяльський, 46), Супряга (Ванат, 63).

Лієпая: Рассул Ба, Фалл, Каірмані, Сілагадзе, Куця, Шейк Діуф, Лассана Файє, Улдрікіс, Пацація, Чернозуб, Лазарєвс.

Раніше нападник Динамо зацікавив Наполі.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ "Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ 2313
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 2951
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 33646
Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком 1106
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 23992
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні 8186 3
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33741
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59211
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94244
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10663
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45967 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111633 4