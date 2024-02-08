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Асистент Дайча: Миколенко цього року став відкриттям

Помічник головного тренера Евертона розповів про прогрес команди
Сьогодні 14:25 271 0
Асистент Дайча: Миколенко цього року став відкриттям
Фото: Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - The Athletic.

Гравці Евертона здійснили хороший прогрес протягом сезону.

Про це розповів помічник головного тренера Евертона Шона Дайча Аян Воун.

"Це рівень фізичної підготовки. Крім того, команда спортивних наук провела хорошу роботу. У вихідні ми пробігли на чотири кілометри більше, ніж Тоттенгем. Стосовно кожного маркеру є хороший прогрес, і це знову стало очевидним на вихідних. Це нічого вам не гарантує, але дає кращі шанси.

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Але майбутнє виглядає дуже світлим. Ви можете побачити, як Джерред Брентвейт дорослішає. Він грає разом з Джеймсом Тарковскі, а за ним є перший номер збірної Англії - Джордан Пікфорд. Це хороший маленький трикутник.

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Віталій Миколенко цього року став відкриттям. Джеймс Гарнер був неймовірним, тому що ми використовували його на всіх можливих позиціях. Він просто виконує свою роботу і має нахабну перевагу, яка мені подобається. Він став справді хорошим футболістом Прем’єр-ліги", - сказав Воун.

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