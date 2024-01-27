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Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії

Сьогодні 19:01 Андрій Дунець 230 0
Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії

Перший тайм матчу 4-го раунду Кубка Англії між Евертоном та Лутоном минув не найкращим чином. Український захисник господарів відправив м'яч у власні ворота.

Сталося це на 39-й хвилині у щільній боротьбі проти Ріса Бьорка - 0:1.

Відео

У другому таймі "іриски" змогли відігратися зусиллями Джека Гаррісона, проте вже в компенсований час Колі Вудроу забив переможний для гостей м'яч - 1:2.

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