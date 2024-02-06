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Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе

Клуби незадоволені фінансовими запитами француза
Сьогодні 17:11 310 0
Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе
#Кіліан Мбаппе

Джерело - UA-футбол.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль відмовилися від трансферу Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Independent.

Обидва клуби мали можливість викупити зірку ПСЖ під час січневого трансферного вікна, проте у підсумку англійці вийшли з гонки за зірку ПСЖ через фінансові причини: вони не хочуть змінювати структуру виплат заробітних плат та мати у складі гравця, який отримує значно більшу суму, ніж решта команди.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе укладе з мадридцями шестирічний контракт.

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