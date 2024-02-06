Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе

Клуби незадоволені фінансовими запитами француза

Лондонський Арсенал та Ліверпуль відмовилися від трансферу Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Independent.

Обидва клуби мали можливість викупити зірку ПСЖ під час січневого трансферного вікна, проте у підсумку англійці вийшли з гонки за зірку ПСЖ через фінансові причини: вони не хочуть змінювати структуру виплат заробітних плат та мати у складі гравця, який отримує значно більшу суму, ніж решта команди.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе укладе з мадридцями шестирічний контракт.