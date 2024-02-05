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Мбаппе підпише 6-річний контракт з Реалом - ЗМІ

Кіліан Мбаппе влітку перейде у Реал
Вчора 23:12 211 0
Мбаппе підпише 6-річний контракт з Реалом - ЗМІ
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Нападника ПСЖ Кіліан Мбаппе може отримати під 100 млн євро за підписання контракту з Реалом.

Про це повідомляє El Debate.

Очікується, що форвард укладе з мадридцями договір терміном на 6 років.

Зарплата — 32 млн євро на рік після сплати податків, бонус за підписання контракту — близько 100 млн євро. При цьому Кіліан володітиме приблизно 60% своїх іміджевих прав. 

У поточному сезоні Кіліан провів 19 матчів у французькій Лізі 1: на його рахунку 20 голів і 4 результативні передачі. 

Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.

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