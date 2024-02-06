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Деку: Не очікував заяву про відставку від Хаві

Деку прокоментував рішення Хаві
Сьогодні 12:29 236 0
Деку: Не очікував заяву про відставку від Хаві
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Деку

Джерело - football.ua.

Для спортивного директора Барселони Деку відставка Хаві стала несподіванкою.

Про це розповів сам функціонер.

"Я не чекав на заяву Хаві. Я працював з ним день у день, і ми планували підписання нових гравців, подібних до трансферу Вітора Роке, протягом декількох тижнів, а також вирішували, чи потрібно нам підписувати нового виконавця у січні через травму Бальде.

Я завжди вірив у Хаві і в мене жодного разу за весь цей час не було думки про його звільнення. В моїх очах він ідеально підходив Барсі", — заявив Деку.

Нагадаємо, Лапорта може запросити Райкарда або Моурінью на заміну Хаві.

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