Моурінью може очолити Барселону

Моурінью претендує на посаду головного тренера Барселони

Колишній головний тренер Роми Жозе Моурінью може продовжити свою тренерську кар'єру в іспанській Ла-Лізі.

Про це повідомляє Transfer News Live із посиланням на АВС.

За інформацією джерела, агент 61-річного португальця Жорже Мендеш вже запропонував послуги Моурінью керівництву каталонського клубу, яке тепер думає ким замінити Хаві наприкінці сезону.

Останнім клубом Жозе була італійська Рома, яку він очолював останні три роки.

Також варто відзначити, що Моурінью очолював принципового суперника "блаугранас" — мадридський Реал, а також був помічником тренера в Барселоні в період з 1996 по 2000 рік.

Раніше у Наполі спростували переговори з Моурінью.