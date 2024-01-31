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Лапорта може запросити Райкарда на заміну Хаві

Марко ван Бастен може стати асистентом тренера
Сьогодні 17:41 216 0
Лапорта може запросити Райкарда на заміну Хаві
#Барселона, #Лапорта, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Президент Барселони Жоан Лапорта розпочав пошуки нового головного тренера команди після того, як Хаві оголосив про свій відхід влітку.

Про це повідомляє Marca.

Лапорта бачить Франка Райкарда наступним тренером команди та вже контактував з нідерландцем, який очолював Барселону з 2003 по 2008 роки.

Під час перемовин президент запропонував Марко ван Бастена на роль асистента тренера.

Повідомлялося, що Моурінью може очолити Барселону.

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