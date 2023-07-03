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Нападник Динамо перейшов в АЕК

Нападник продовжить кар'єру на Кіпрі
Сьогодні 19:52 762 0
Нападник Динамо перейшов в АЕК
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Фран Соль, #АЕК Ларнака

Джерело - aek.com.cy.

31-річний іспанський нападник Динамо Фран Соль продовжить кар'єру на Кіпрі.

Нападник підписав повноцінний контракт із клубом АЕК з Ларнаки, попередньо успішно пройшовши медичні тести.

Контракт із Солем розрахований на два роки та передбачає опцію продовження ще на один сезон.

Фран Соль перейшов до Динамо у січні 2019 року з нідерландського Віллем II за 3,5 мільйони євро. Провів за "біло-синіх" 23 поєдинки, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

У сезоні-2022/23 Соль зіграв за Малагу 34 матчі, в яких відзначився 4 забитими м'ячами та 1 результативною передачею. Іспанський клуб має опцію на викуп форварда, проте анчоуси, вірогідно, не активуватимуть її.

Раніше повідомлялося, що Денис Гармаш займатиметься з Динамо U-19.

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