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Ювентус влітку спробує підписати Судакова

Георгій Судаков може змінити клуб
Сьогодні 15:39 190 0
Ювентус влітку спробує підписати Судакова
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - football.ua.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков все ще продовжує бути трансферною ціллю туринського Ювентуса.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Керівництво "старої сеньйори" хоче повернутися до варіанту з підписанням 21-річного українця вже у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Ювентус хоче спробувати оформити трансфер Судакова, контракт якого з "гірниками" спливає влітку 2028 року, менш ніж за 30 мільйонів євро.

Раніше Шахтар відмовився продавати Судакова у Наполі за 40 млн євро.

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