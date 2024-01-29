Ювентус влітку спробує підписати Судакова

Георгій Судаков може змінити клуб

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков все ще продовжує бути трансферною ціллю туринського Ювентуса.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Керівництво "старої сеньйори" хоче повернутися до варіанту з підписанням 21-річного українця вже у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Ювентус хоче спробувати оформити трансфер Судакова, контракт якого з "гірниками" спливає влітку 2028 року, менш ніж за 30 мільйонів євро.

Раніше Шахтар відмовився продавати Судакова у Наполі за 40 млн євро.